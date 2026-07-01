Последни
Популярни
Горещи

Елица учи на БГ фолклор деца от Мозамбик и Ямайка

https://hotarena.net/az-jenata/elica-uchi-na-bg-folklor-deca-ot-mozambik-i-yamayka HotArena.net
HotArena.net
105
Елица учи на БГ фолклор деца от Мозамбик и Ямайка

HotArena.net
105

Деца от Мозамбик, Ямайка и Украйна пеят български народни песни и свирят на гайда и кавал. Това става благодарение на Елица Петрова, която ги запалва по българските мотиви, пише България Днес.

Певицата Елица Тодорова преди години на 2 пъти представи България на музикалния форум "Евровизия". От години обаче тя има своя школа в родната си Варна, където: "Уча децата дори да свирят на тарамбука. Тарамбуката има много характерна форма, която наподобява пясъчен часовник. Корпусът се изработва от печена глина или от дърво, а горната част е покрита с добре опъната кожа", ентусиазирано разкава певицата.

Любовта си към народните песни тя наследява от майка си. 

 

Тагове:
Още от Аз, Жената

Коментирай

С използването на сайта вие приемате, че използваме „бисквитки" за подобряване на преживяването, персонализиране на съдържанието и рекламите, и анализиране на трафика. Вижте нашата политика за бисквитките и политика за поверителност.