Емилия отказва тежки песни от суеверие

Емилия отказва да изпълнява тежки песни от страх, че историите, които се разказват с тях, ще я застигнат в реалността. Певицата, която на 21 март празнува 44-тия си рожден ден, открай време спазва това суеверие, което се базирало на известен опит.

На хитовата изпълнителка, родом от Гълъбово, са й се случвали разочарования в живота, които преди това е възпявала. Понякога дори с години закъснение. „Вярвам в силата на думите, така че наистина... Имала съм уникални текстове, които можех да изпея, но от страх не съм ги взимала“, призна Емилия. Така че когато й попаднел тежък текст, с „хард думи“ в него, певицата се сещала за случаите, в които откривала общи неща между свои песни и реални истории. И отказвала тежките текстове, защото се страхувала, че ако ги изпее, ще я застигнат в реалността. През годините Емилия е споделяла за този си страх с колеги. И те имали подобни тревоги, защото през годините са им се случвали същите странни съвпадения. А именно възпявали история, която след това им се случвала в реалния живот. Така се убедила, че не бива да подценява силата над думите.

Певицата, която тези дни обяви дует със Софи Маринова, е достигнала и до друг важен извод за себе си. Ако се случило да не може да пее, нямало да знае коя е и какво да прави. Осъзнала го, след като не толкова отдавна си направила операция на гласните струни. Певицата не трябвало да издава дори звук в продължение на седем дни. След това пък не пяла два-три месеца. Този период на възстановяване за нея бил голямо изпитание. „Ако загубя гласа си, какво всъщност съм аз?!“, питала се тогава хитовата изпълнителка. Разбрала, че изразява себе си чрез пеенето. И още, че трябва да пази гласа си и да се грижи за него.

След като преминала това изпитание успешно, днес тя пак пее на живо – и в шоуто за имитации „Като две капки вода“ по Нова тв, в което е сред фаворитите, и по участия. Певицата изпълнява на живо почти всички парчета от репертоара си, защото някои са с аранжимент, който не позволява. Така че Емилия има няколко песни, които изпълнява на плейбек. За предстоящия си концерт с бенд на 9 май обаче певицата се е погрижила да направи с музиканти нов аранжимент на въпросните парчета, за да ги изпее на живо.

„Имам усет коя песен ще стане хит, но не винаги“, призна още Емилия. Когато чула „Турбуленция“, например, тя направо подскочила и заявила, че песента ще постигне голям успех. Разбира се, не предполагала, че ще стане чак международен хит. Подобно усещане Емилия имала и за хитовете си „Калифорния“ и „Прощавам ти“.