Невена Цонева възражда връх Бабан

"Това е връх Бабан - в село Героичен кръвник, откъдето са моите корени, и откъдето е започнало Априлското въстание. Това е място, изпълнено с история, с битки, с кръвопролития, с памет, със свобода. Място, което в момента е толкова занемарено, че почти няма достъп до него", изригна Невена Цонева в мрежите, пише България Днес.

"В годините тук са се случвали чествания, песни, обединение, а сега е място на разпад. Това не е единственото значимо "забравено място" в България и е редно да го възродим", настоява певицата.