Ергенка избухна след убийство на куче

Жестокото убийство на бездомното куче Тара в Царево предизвика бурна вълна от гняв в социалните мрежи, а сред най-разтърсените се оказа Елеонора, пише България Днес.

Ергенката от последния сезон ан романтичното риалити не скри яростта си, след като стана ясно, че миролюбивото животно е било пребито с ритници. Тя публикува емоционално послание към предполагаемия извършител:

"Ще те намеря още това лято, мръсен урод, и ще мина през теб с колата! Като няма закони в смешната ни държавица, ще има гражданска позиция и бунт!".

Случаят продължава да предизвиква силни реакции, а десетки настояват виновният да бъде наказан строго.