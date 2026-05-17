Богданска вече има 5 апартамента

Александра Богданска умее да превръща популярността си в доходоносен бизнес. Манекенката и инфлуенсърка вече има 5 апартамента на свое име и скоро ще догони дори Цветан Цветанов по брой на имотите. В момента е фокусирана върху следващата голяма крачка – обзавеждането на къща. Наскоро брюнетката се показа от Италия, където обикаляла луксозни мебелни салони и подбирала обзавеждане за новия си дом. Тя държала всеки детайл да бъде изпипан до съвършенство – от цветовете и текстурите до осветлението и декоративните акценти.

Близки до Богданска твърдят, че напоследък била изцяло в „бизнес режим” и все по-често говорела за инвестиции, вместо за мода и светски събития. Тя не крие, че е вложила почти всичките си спестявания в имоти, защото е напълно наясно, че кариерата на модел не е вечна. Алекс осъзнавала, че популярността е преходна и човек трябва да мисли стратегически за бъдещето си. Именно затова предпочитала да инвестира в нещо по-сигурно, вместо да харчи парите си само за луксозни пътувания, лъскави дрехи и демонстрация на охолен живот.

Моделката винаги е била изключително амбициозна и независима. Още в началото на кариерата си искала сама да се издържа и не разчитала на мъж да плаща сметките й. Нито по време на брака си с Даниел Петканов, нито в настоящата си връзка с Мартин Светломиров тя не е търсела финансова подкрепа. Според хора от обкръжението й често се случвало точно обратното – Александра да печели повече от мъжете, с които е била.

В момента водещата на „Биг Брадър” живее в просторен мезонет в престижен столичен квартал. В луксозното жилище се нанесе в края на 2024 година след дълъг ремонт и месеци планиране. За интериора тя се доверила на професионално дизайнерско студио, но въпреки това участвала активно във всяко едно решение. Алекс не била от онези клиенти, които просто одобряват проектите и оставят всичко в ръцете на специалистите. Лично избирала материали, цветове, мебели и дори дребните детайли в декорацията. Тя следяла изкъсо и работата на майсторите, като често прекарвала часове на обекта, за да обсъжда идеи и промени. Държала всичко да бъде изпълнено перфектно и не правела компромиси с качеството.

Една част от мебелите били изработени по поръчка, а други били доставени от чужбина след дълго чакане. Интериорът на мезонета бил издържан в модерен минималистичен стил с топли нюанси, естествени материали и огромни прозорци. Богданска искала домът ѝ да изглежда уютен, но и достатъчно стилен, за да наподобява луксозните апартаменти, които често показват западните инфлуенсъри в социалните мрежи. Тя черпела вдъхновение от интериорни профили в инстаграм, а Италия се превърнала в едно от любимите ѝ места за избор на мебели и декорация.

Покрай работата си Алекс значително е променила и поведението си в социалните мрежи. Ако преди профилът ѝ в инстаграм бе смесица от лични моменти, снимки от пътувания и провокативни фотосесии, то днес съдържанието ѝ е почти изцяло професионално ориентирано. Всяка публикация е внимателно планирана, а зад кадър стои цял екип от специалисти. Рекламодателите плащат сериозни суми, за да работят с нея, защото публикациите ѝ достигат до голяма аудитория. Според хора от бранша Богданска вече е сред най-добре печелещите инфлуенсърки у нас. Тя рекламира козметика, дрехи, хранителни добавки, процедури, бижута и различни лайфстайл продукти, а тарифите ѝ са доста високи.

Алекс не крие, че с времето е осъзнала колко ценна е популярността в интернет и как може да бъде превърната в сериозен бизнес. В интервюта тя е признавала, че в началото сама е снимала и обработвала съдържанието си, монтирала е видеата си и е отговаряла лично на всички рекламни запитвания. Сега обаче вече няма време и е наела професионален екип. Хората около нея се занимават с обработката на снимките, монтажа на видеата, комуникацията с брандовете и организацията на кампаниите. Така Богданска може да се концентрира върху креативната част на работата си и върху създаването на съдържание. „Преди правех всичко сама, но вече нямам това време. Много по-лесно е, когато получаваш помощ. Вече си имам екип от професионалисти и мога да се занимавам само с креативната страна на работата си”, коментирала е хубавицата. Въпреки че печели добре от социалните мрежи, Александра рядко демонстрира личния си живот. Тя почти не говори за мъжа до себе си и избягва да публикува общи снимки. Не е тайна обаче, че от доста време има връзка с певеца Мартин Светломиров. Двамата предпочитат отношенията им да останат далеч от публичните скандали и медийния шум, особено след бурния период, който Богданска преживя с Петканов.

Именно покрай отношенията си с Даниел, Алекс се превърна в едно от най-коментираните лица у нас. Скандалите около двамата, драматичната им раздяла, последвалото събиране и телевизионната им сватба предизвикаха огромен интерес. Участието им във „ВИП Брадър” ги направи още по-разпознаваеми. След излизането си от шоуто Богданска започнала да получава десетки предложения за сътрудничество. В началото повечето компании работели с нея на бартер – изпращали й дрехи, козметика и различни услуги срещу публикации в социалните мрежи. С времето обаче тя успяла да изгради толкова силно онлайн присъствие, че вече можела да диктува условията си. Днес фирмите ѝ плащат сериозни хонорари, ако искат продуктите им да се появят в профила й.

Кариерата на Александра е изключително динамична, но най-важният човек в живота й остава синът й Габриел. Когато не е ангажирана със снимки, срещи и рекламни кампании, тя посвещава времето си на 7-годишното момче. Богданска понякога показва моменти с него в социалните мрежи, за да демонстрира, че освен успешен модел а е и грижовна майка.

Въпреки раздялата си Александра и Даниел са успели да запазят нормални отношения заради детето. Двамата са положили много усилия, за да не позволят конфликтите им да се отразят на Габриел. Момчето прекарва време и с майка си, и с баща си, а комуникацията между родителите му вече е далеч по-спокойна и зряла.

Днес Богданска е в такъв етап от живота си, в който сякаш е загърбила драмите и е насочила енергията си към работа, инвестиции и сигурно бъдеще. Вместо да разчита единствено на популярността си, тя гради бизнес, инвестира в имоти и мисли дългосрочно.