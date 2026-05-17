След 4 години мъки: Пефтичева най-после забременя

Виолета Пефтичева от „Живота на кантар” най-после е бременна. Фотографката от Бургас, която миналата година обяви, че влиза в шоуто на Би Ти Ви, защото трябва да отслабне, за да може да зачене, обяви преди дни, че ще става майка след две неуспешни инвитро процедури. Тя е в 4-ия месец на бременността. Това е резултат от борба за бебе, продължила повече от 4 години.

Още в риалитито Вили сподели, че си е правила коремна операция в Турция, за да намали излишното тегло. Благодарение на тази процедура е успяла да се раздели с цели 50 килограма, което обаче не било достатъчно. В шоуто на Би Ти Ви тя свали още около 20 кг с хранителен режим и спорт. След това е започнала хормонална терапия, за да стане майка. Днес вече е щастлива бременна, благодарение на помощта, която е получила в популярна столична болница.

Процедурата около забременяването е отнела 7 месеца. През цялото време до Виолета е бил съпругът й, за когото тя често говореше в риалитито. На първият преглед с ултразвук той треперил в продължение на половин час. После казал: „Трябва да почвам ремонта вкъщи!“, разказа бъдещата майка пред Би Ти Ви. Въпреки че получава много поздравления от хора, които са щастливи за нея, има и нападки, че са й помогнали само защото е популярна. „Не съм по-привилегирована от другите. Плащам, чакам за час, не влизам с приоритет, не съм третирана по-различно от другите, нямам личния номер или имейл на доктора, нито си пиша с него по вайбър. Това, че той чу за мен и ме покани, е благодарение на смелостта ми да изляза пред цяла България и да споделя болката, страховете и пътя си”, отсича Пефтичева.