Ергенка с шеметно моминско парти

Шеметно моминско парти си спретна популярната ергенка Айлин Бобева, пише България Днес. Облечена в блестящо бял комплект от пола и топ, моделката се вихри до сутринта в луксозно заведение заедно с най-близките си приятелки. Сред тях са верните ѝ дружки от Ергенът – Джия и Валерия, както и плеймейтката Моника Валериева.

„Най-хубавото парти, най-добрите хора за цял живот. Благодаря на всички мои момичета, че направихте тази вечер толкова специална. Обичам ви“, пише Айлин, която съвсем скоро ще мине под венчилото.