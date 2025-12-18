Ето какво очаква зрителите в новия риалити формат

Оригиналният риалити формат “Вече играеш... Стоичков" започва на 11 януари по Нова тв, а в него ще има специално жури натоварено с отговорността да излъчи победител, пише България Днес.

В състава му са известната актриса Аня Пенчева, режисьорът Мартин Макариев и журналистът и биограф на легендарния футболист Владимир Памуков.

Във всеки епизод към тях ще се присъединяват популярни личности, които са имали възможност да се докоснат до личността на Стоичков. Те ще проследят развитието на всички участници, ще оценят актьорския им потенциал и ще потърсят още у тях хъса и желанието за победа, присъщи за Христо Стоичков.