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Гаджето на Юлита я радва с букети

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HotArena.net
469
Гаджето на Юлита я радва с букети

HotArena.net
469

Щастлива в новата си връзка е бившата изгора на волейболиста Алекс Николов - Юлита Димитрова. Тя качи в инстаграм огромния букет, който настоящият й приятел й подарява за личния й празник.

"Преди няколко месеца, когато ми казаха, че за рождения си ден ще получа този букет, само се усмихнах. Не защото не вярвах в цветята. А защото още не знаех колко красив начин има животът да сбъдва обещанията си. Днес имам 101 причини да вярвам. Да обичам. Да благодаря", сподели красавицата, която навърши 26 години, пише България Днес. 

 

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