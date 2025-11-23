Последни
Гери Малкоданска блесна с лапсуса „снежната ПУТ... покривка”

Румен Димитров
2562

Гери Малкоданска блесна с лапсуса „снежната ПУТ... покривка” преди дни, който вече стана хит в интернет, благодарение на „Господари на ефира” – онлайн версията на емблематичното предаване, което се излъчваше по Нова тв.

Червенокосата къдрокоска сътвори гафа малко в края на прогнозата за времето преди дни, която иначе представя успешно от години.

„Завършваме с кадри от северните части на САЩ, където студени въздушни маси от Арктика понижиха температурите до отрицателни стойности. Това беше придружено от интензивни снеговалежи, като на места снежната ПУТ...покривка надхвърли 20 см”, обясни Гери Малкоданска. Изговаряйки по грешка „ПУТ”, тя веднага се усети и, без да изпада в паника, продължи с думата, която трябваше да каже. В резултат прозвуча нещо като „ПУТ...покривка”.

