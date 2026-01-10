Мария Илиева: Много кралици станахме!

Да си „кралица" е много изтъркано и няма никаква стойност. Тази бомба хвърли Мария Илиева, която не обича да я наричат с това определение, защото „станахме много кралици".

Изненадващото признание идва в ефира на Би Ти Ви, където гласовитата българка заяви, че тази титла се раздава наляво-надясно и това я обезценява. „Не ми харесва, че се обезцени значението на някои думи – например уникален. Всичко стана уникално", дава още примери изпълнителката на „100 причини". За сметка на това има думи, които, колкото и да бъдат повтаряни, няма да се изтъркат. Такава е една от любимите думи на Мария – „благодаря".

„Благодарността е едно от най-важните неща в живота. Аз всеки ден благодаря за живота, който имам", сподели още Илиева. Тя отправи и една специална музикална благодарност към феновете си, за да ги зарадва, както те зарадваха нея. След като новата й песен събра 2 милиона гледания за броени дни и стана едно от най-гледаните видеа в България в Ютюб за последната седмица, изпълнителка реши да поглези почитателите си с видеопоздрав. Тя изпълни специална песен от дома си, предавана на живо в социалните мрежи. „Исках да благодаря на феновете с музикален поздрав, с истинския ми необработен глас", казва Мария, уточнявайки, че слушателите й чуват обработени студийни записи или гласа й на концерти, минал през съответната техника. Докато в поздрава се чува нейният автентичен глас, пък било то и с ехото и не толкова доброто качество на звука.