Ива Екимова експериментира в кухнята

Пиар експертът Ива Екимова предпочита да хапва и да готви повече плодове и зеленчуци през пролетта и лятото, пише Супер магазин. Набляга на леките храни и на всичко, което природата дава в изобилие през тези благодатни сезони.

Избира пресни зеленчуци за салати. Любимите й летни ястия са миш-маш и кьопоолу. Иначе морските деликатеси може да ги консумира по всяко време на годината.

Най-често използва краставица и тиквички. Краставиците са суперполезни и много вкусни през пролетния сезон. Забранените храни в кухнята й са пържените и пакетираните. Избягва ги с огромно внимание. Истината е, че много обича пържени картофи, но много рядко си ги позволява.

„Рядко купувам биопродукти. Захар почти не консумирам, кафето си подслаждам с мед или кленов сироп. Вместо олио използвам зехтин, но когато готвя, предпочитам масло. Обичам да експериментирам в кухнята. Всичко, което знам за приготвянето на храната, съм го научила в движение. Съвсем в началото - като много млада домакиня - готвех по рецепти от книги. Едно време имаше една книга “Изкуството да готвим" Сякаш тя ми е помагала в базисните неща. Научих се да забърквам гозби и от майка ми и баба ми. После започна онлайн инвазията на всякакви You Tube глезотии, сега всичко е в Инстаграм рийлс", признава Ива Екимова.