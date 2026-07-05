Катето Евро забрави бившата снаха и глези настоящата

Докато Сашо Кадиев обикаля далечния Китай в компанията на дъщеря си Кати , у дома семейният уют е поверен на най-опитния човек - майка му Катерина Евро. Обичаната актриса за пореден път показа, че семейството винаги е на първо място за нея.

Известна със своето гостоприемство и кулинарни умения, актрисата не пропуска възможност да поглези снаха си Ивелина с домашно приготвени вкусотии. Сашо може и да отсъства, но определено има кой да се погрижи за съпругата му - с която са в щастливо очакване на първото им общо дете.

Катето неведнъж е споделяла колко обича да изразява чувствата си чрез храната. За нея готвенето не е просто ежедневие, а начин да покаже обичта си към хората, които са важни за нея. А Ивелина определено е сред тях.

В социалните мрежи виждаме двете жени в кухнята – Катето приготвя свинско бон филе по френски, а Ивелина я наблюдава с любопитство. „Трябва да сготвим вкусно, за да нахраним бебенцето“, казва с усмивка бъдещата баба и нежно докосва корема на снаха си.

По всичко изглежда, че отношенията между Катерина и Ивелина са повече от отлични. Вместо традиционното напрежение между свекърва и снаха, двете демонстрират топлина, уважение и истинска близост. И дотолкова се забавляват във взаимната си компания, че дори подчертават, че Сашо, мъжът, който ги свързва, съвсем не им липсва.

„Саше, стой си в Китай, майче“, обръща се Катето индиректно към сина си. „Аз си храня момичето, дори баница съм й направила. Ресторантът в Кокаляне е със звезди „Мишлен.“ Следват кадри от готовата трапеза - които онагледяват грижите, които свекървата полага за бременната си снаха. Масата е обсипана с множество ястия: супа със скариди по доминиканска рецепта, спанак с ориз и свинско филе „ала франсез“.

Припомняме, че преди по-малко от месец, Сашо Кадиев и любимата му Ивелина Чоева обявиха, че ще стават родители, а малко след това двамата споделиха, че са в очакване на момченце.

Сред хората, най-щастливи от случващото се, несъмнено е Катето Евро. Тя многократно е признавала, че внучката й, която носи нейното име, е една от най-големите радости в живота й. А днес обичаната актриса е в щастливо очакване на второто си внуче. Видимо Катето е забравила бившата си снаха Таня, с която уж беше много близка и я чувстваше като дъщеря, мястото е заето от Ивелина.