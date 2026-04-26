Лили мина в редиците на Радев

Лили Иванова мина в редиците на Румен Радев дни преди рождения си ден, научи „Уикенд”. На изборите на 19 април примата е гласувала за партията на доскорошния държавен глава „Прогресивна България”. 5 дни по-късно Лили се готви да черпи за личния си празник.

За най-голямата звезда на родната естрада се знае, че още през соца става член на Българския земеделски народен съюз. Дори и след промените през 1989-а тя се обявяваше за „земеделка”. Към днешна дата обаче няма как да се гласува за земеделците, защото не участват в изборите, така че примата се е пренасочила към друга партия, а именно – на Румен Радев. Макар че вотът по закон е таен, тя сама се похвалила пред колеги, че й е омръзнало от партиите, които досега са управлявали страната ни, затова избрала нова организация със силен и вдъхващ доверие лидер, който обещава промени. За всички станало ясно, че визира доскорошния президент. Освен това миналата година Радев й връчи почетния знак на президента след бутиковия й концерт в Народния театър.

„Уикенд” забеляза, че на вота на 19 април Лили е избрала хартиената бюлетина, вероятно електронното гласуване й е трудно.

Точно 5 дни след вота за нов парламент – на 24 април – примата на естрадата празнува рожден ден. Според официалните данни той е 87-и поред, макар че има много спекулации с годината й на раждане, в която никой, освен самата нея, не може да е сигурен. Тя от години отбелязва личния си празник по един и същи начин. Събира екипа, с който работи, в панорамния ресторант на известен столичен хотел, за да почерпи. Почти всичко, което поръчва, е за гостите. Самата тя не близва вредна храна, държи да й се готви без сол и пие само гореща вода. Кулминацията на вечерта, както подобава на такъв празник, е поднасянето на тортата за рождения ден. Певицата духва свещички, които никога не разкриват точната й възраст, а после се наслаждава на миниатюрно парченце от лакомството. Това е единственият ден в годината, в който си позволява да хапне торта, т.е. това удоволствие й се случва за първи път от година. През останалото време задоволява глада си за сладко с натурален пчелен мед, който смазва гласните й струни. Подаръците си за празника звездата подрежда, правят се снимки, които след това се публикуват в социалните мрежи, придружени от съответните благодарности за вниманието.

В последните години Лили има и друга традиция. Тя отбелязва рождения си ден с посещение в някой от многобройните манастири край София. Говори се, че един от любимите й е Кремиковският. Там пали свещи за здраве, благодарност и с молитва за успех през годината, която й предстои. Понякога прави и солидни дарения.

Две седмици след рождения си ден звездата открива турнето си с голям благотворителен концерт в софийската „Арена”. Събитието е на 8 май и в него, освен Лили, участват нейни любими колеги като Васил Найденов, Орлин Горанов, Веселин Маринов, Любо Киров, Миро, Мария Илиева, Графа, Тома Здравков, Михаела Маринова и др. Следва концерт в парижката зала „Олимпия”, а после – изяви в различни градове в родината. Навремето Ванга предрекла на звездата, че ще пее, докато е жива, и днес тя се старае да не слиза от сцената, докато има силите да се качи на нея.