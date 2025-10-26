Маги Сидерова развъжда питбули

Маги Сидерова се похвали с 8 бебета питбули. Моделката отглежда майката и бащата на бебетата и е решила да има поколение от животните, което най-вероятно ще продаде.

Развъждането на домашни любимци е сериозен ангажимент, който изисква любов, знания и отговорност. Всеки стопанин, решил да се занимава с това, трябва да постави благополучието на животните на първо място. Отговорният развъдчик се грижи родителите да бъдат здрави, с доказан произход и добър темперамент. Преди да се пристъпи към чифтосване, е важно да се направят всички необходими ветеринарни прегледи и генетични тестове, за да се избегнат наследствени заболявания. След раждането грижата не свършва – малките имат нужда от топлина, правилно хранене и социализация.