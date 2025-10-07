Марешка Бардем: Падам си по боклуци

Марешка Бардем споделя, че често се оказва в отношения с неподходящи мъже, въпреки че хората я определят като красива, умна и добра. „Просто си падам по боклуци и сякаш съм наказана от съдбата“, призна провокативната червенокоска, разкривайки, че това вероятно идва от детска травма, пише България Днес.

Тя добави, че напоследък е изключително напрегната, а стресът понякога я кара да се отдава на малки утехи - като да изяде цял един шоколад наведнъж. „Още утре ще си купя успокоителни“, категорична е Бардем.