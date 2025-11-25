Марешка Бардем връща цвета на очите си

От вчера марешка Бардем е без цветни лещи в очите, оповести самата тя, пише България Днес.

Родената като Mapха Осмаева риалити героиня, плеймейтка и певица уточни, че те не били с диоптър, а само за оцветяване, защото „цял живот си е мечтала да има светли очи“. Горещата мацка в чиито вени тече чеченска кръв споделя, че докато била на спектакъла „Малкият принц“ по едноименния роман на Екзюпери, потрепнало дясното й око, а след два месеца - и лявото.

За нея това било сигнал, че нещо се случва със зрението й. “За мен това е знак, че е време да спра да нося цветни лещи“, убедена е ексцентричната хубавица.