Мария Бакалова с три часа сън за пет дни https://hotarena.net/az-jenata/mariya-bakalova-s-tri-chasa-san-za-pet-dni HotArena.net

Мария Бакалова "сведе до знанието" на феновете си една тревожна равносметка: че за пет дни й се събират само три часа сън! Въпреки това тя възхити с визията си почитателите на седмото изкуство.

От няколко дни звездата е в Карлови Вари, тъй като е член на журито на авторитетния кинофест. "Нашето момиче" в Холивуд обира овациите с желязната си дисциплина, когато става въпрос за професионални ангажименти.

Наскоро Бакалова приключи снимките на последния си филм и по този повод даде серия интервюта за най-престижните световни медии, пише България Днес.