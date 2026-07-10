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Мария Бакалова с три часа сън за пет дни

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HotArena.net
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Мария Бакалова с три часа сън за пет дни

HotArena.net
385

Мария Бакалова "сведе до знанието" на феновете си една тревожна равносметка: че за пет дни й се събират само три часа сън! Въпреки това тя възхити с визията си почитателите на седмото изкуство.

От няколко дни звездата е в Карлови Вари, тъй като е член на журито на авторитетния кинофест. "Нашето момиче" в Холивуд обира овациите с желязната си дисциплина, когато става въпрос за професионални ангажименти.

Наскоро Бакалова приключи снимките на последния си филм и по този повод даде серия интервюта за най-престижните световни медии, пише България Днес. 

 

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