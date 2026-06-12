Мария Игнатова дава съвети

Българската водеща и актриса Мария Игнатова даде съвети на всичките си последователи в социалните мрежи за това как да сме "живи и здрави", пише Телеграф.

"Не е толкова сложно, колкото се опитват да ви го продадат. Ако е сложно, няма как да бъде дългосрочно. А това е най-важното - да се превърне в начин на живот, не едномесечно средновековно мъчение. И да, изисква се дисциплина, но тя е допълнителен бонус. Дори 20 минути на ден имат значение", каза тя, препоръчвайки повече разходки, тренировки, йога, медитация и качествена храна.



