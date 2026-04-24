Мария Силвестър: В Китай съм и няма да раждам

Мария Силвестър опроверга категорично слуховете, че е бременна, пише България Днес. Водещата на "Бригада Нов дом“ успокои разтревожените си фенове. „Не си вдигам телефона, защото съм в Китай“, разкри местоположението си бившата модела.

Експоловинката на актьора Силвестър Силвестров нарече фотоса, на който е с наедряло коремче и с непознат за широката публика мъж до себе си, „изображение, създадено с АL“. Зеленооката брюнетка не скри и раздразнението си, че толкова хора са се вързали на тази „фалшива снимка“.

Освен това телевизионерката подчерта, че мъжът на кадъра до нея, когото мнозина са сметнали за новото й гадже и вероятен баща на „бебето“, и за нея е абсолютно непознат.

„Спрете да честитите, много е нелепо“ обърна се към виртуалните си следовници Мария Силвестър.