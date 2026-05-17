Михаела Филева стана и балерина

Михаела Филева се оказа не само голям, но и разнопосочен талант. Освен певица, озвучаваща актриса в анимационни филми и актриса в мюзикъли, каквито са изявите й до момента, красивата изпълнителка вече е и класическа балерина. Тя получи роля в емблематичния балет на П. И. Чайковски „Лебедово езеро”.

Невероятно, но факт – Михаела Филева вече танцува балет наред с професионални балерини, които са се готвили за това от 3-4-годишна възраст. Родната певица направи на пух и прах идеята, че за класическото изкуство човек трябва да работи неуморно цял живот. Без балетно училище и без изтощителни уроци от ранна детска възраст тя получи роля на Кралицата в едно от най-мечтаните от балерините класическо произведение на Чайковски – „Лебедово езеро”. Спектакълът е на Старозагорската опера, а звездата влиза в него за ключово представление в Зала 1 на НДК. Случайно или не, то съвпадна с 35-ия й рожден ден – 15 май. С него Мишето практически отпразнува тази своя кръгла годишнина. За същото представление ангажирани бяха и световно признатите балетни звезди Анна Циганкова и Гиорги Поцхишвили.

Това не е първата роля на Филева в Старозагорската опера. Досега тя е изиграла там две главни роли в мюзикъли – Есмералда в „Есмералда – Парижката Света Богородица” и Жулиета в „Ромео и Жулиета”. Именно с тях е направила впечатление на примабалерината Силвия Томова, която е артистичен директор на балетна трупа в Стара Загора. Томова била възхитена от танцовите умения за певицата, тъй като, освен да пее в тези мюзикъли, тя имало и много танцови задачи. Звездата наистина е добра в това. Тя го е доказвала многократно на концертите и в клиповете си, а миналата година – и в шоуто „Като две капки вода”, където впечатли с имитации, глас и танци. Като дете е ходила на уроци, но не и по класически балет. Занимавала се е само със състезателни и модерни танци. Преди 12 години, в началото на кариерата си, се класира втора в в четвъртия сезон на „Денсинг старс”. Победителка тогава беше Албена Денкова. Мишето явно учи много бързо, щом е успяла да влезе в темпото на професионални, световно известни класически балерини и балетисти. От операта в Стара Загора уточняват, че да се канят в балетни спектакли звезди в други изкуства е световна практика. Сега я въвеждат в България.