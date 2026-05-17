Нора Недкова с нов бисер: Господ ме е родил млада Шакира!

Нора Недкова произведе нов бисер: „Господ ме е родил така млада Шакира!“, който вече набира популярност в социалните мрежи.
Плеймейтката, която напусна кулинарното предаване „Хелс Китчън“ по Нова тв малко преди финала, стигна до интересния извод при скорошна медийна изява, в която отново подчерта, че няма никакви хирургични интервенции. Красотата й била изцяло естествена.
„Аз съм единственото момиче без операция. Нямам ринопластика, нямам силикон. Господ си ме е родил така млада Шакира! Или Джей Ло“, обясни Нора Недкова. И допълни, че била известна като българската Дженифър Лопес.