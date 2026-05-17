Щерката на Гала се закичи с лъскав „Ролекс“ за 20 бона

Половинката на Мари – Константин, я закичи с един от най-емблематичните модели на часовниците „Ролекс“ – Submariner, видя „Уикенд“. Щерката на Гала не се хвали с армагана, а го носи скромно на китката си. Хронографът е подарък за Мари от половинката й Константин Маринов, който е син на Джуджи и баща на дъщеря им Лора, както и на бъдещото им бебе.

Това е професионален часовник за гмуркане, създаден още през 1953 г., който с времето се превръща в символ на статус, стил и прецизност. Моделът се разпознава лесно по въртяща се рамка, черния циферблат и масивната стоманена верижка. Submariner е проектиран за гмуркане и издържа на дълбочина до 300 метра, като използва специална водоустойчива коронка с тройно уплътнение. Часовникът работи с автоматичен механизъм, който се навива от движението на ръката и е сертифициран като швейцарски хронометър за висока точност. Съвременните версии са изработени от устойчивата стомана и имат керамична рамка, която е почти неразрушима и устойчива на надраскване. Освен това индексите и стрелките са със силна луминисценция, което позволява отлична видимост дори в тъмни условия под вода.

Часовникът струва около 10 000 – 15 000 евро в официален бутик, но реалната пазарна стойност често е по-висока заради голямото търсене. На вторичния пазар цените могат да достигнат и над 20 бона в евро в зависимост от модела и състоянието. Часовникът е предпочитан както от колекционери, така и от родни и световни звезди.

Мари и Константин са заедно още от ученическите си години. Живеят съвместно отдавна, а преди време се установиха в къща в един от елитните квартали на София, която Джуджи жертвоготовно им преотстъпи. Сватба все още няма, но според близки на двойката това е въпрос на време – вероятно ще се случи след появата на второто им дете.