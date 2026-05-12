Михаела Филева влиза в ролята на кралицата в “Лебедово езеро”

На 15 май от 19.00 часа в зала 1 на НДК балетният спектакъл на Старозагорската опера „Лебедово езеро" от П. И. Чайковски ще предложи среща със световната класика, но и специално, неочаквано присъствие - редом до световно признатите балетни звезди Анна Циганкова и Гиорги Поцхишвили.

В ролята на Кралицата ще блесне обичаната българска поп изпълнителка Михаела Филева. Тя ще посрещне своя рожден ден на сцената - в този празничен спектакъл, който ще сподели с публиката. Почитателите на Михаела Филева я познават не само от препълнените концертни зали и открити сцени, но и от нейните впечатляващи превъплъщения в продукциите на Държавна опера - Стара Загора - като Есмералда в мюзикъла “Есмералда - Парижката Света Богородица" и в ролята на Жулиета в „Ромео и Жулиета".

Красива, талантлива и с възхитителна двигателна култура, тя органично се вписва в партньорството с балетните артисти. Именно това стои в основата на поканата към нея да бъде част от света на „Лебедово езеро" - предизвикателство, което тя приема с вдъхновение и отдаденост, пише България Днес.