Мона Гочев няма търпение да свърши световното

Нито миг без любимия си екип на Аржентина не остава синът на Мона Гочев от началото на Мондиала, пише България Днес.

Малкият Никола е толкова запален по настоящия световен шампион, че отказва да се раздели с фланелката си и я носи всеки ден.

„Нямам търпение да свърши световното, че ми писна да пера този екип всяка вечер“, шегува се артистката. Малчуганът държи да е облечен с екипа на „гаучосите“ от сутрин до вечер, а на грижовната майка не й остава нищо друго, освен редовно да пере фланелката, за да е готова за следващия ден.

