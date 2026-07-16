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Мона Гочев няма търпение да свърши световното

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Мона Гочев няма търпение да свърши световното

HotArena.net
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Нито миг без любимия си екип на Аржентина не остава синът на Мона Гочев от началото на Мондиала, пише България Днес.

Малкият Никола е толкова запален по настоящия световен шампион, че отказва да се раздели с фланелката си и я носи всеки ден.

„Нямам търпение да свърши световното, че ми писна да пера този екип всяка вечер“, шегува се артистката. Малчуганът държи да е облечен с екипа на „гаучосите“ от сутрин до вечер, а на грижовната майка не й остава нищо друго, освен редовно да пере фланелката, за да е готова за следващия ден.

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