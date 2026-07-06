Най-важният за Цвети Стоянова е баща й

Бившата състезателка по художествена гимнастика Цвети Стоянова е на седмото небе от щастие, пише България Днес. В края на юни тя отбеляза 10 години, откакто „по волята на Господ“ живее втори живот, оцелявайки след скок от висок етаж на жилищен блок в столичния кв. „Надежда”.

А преди няколко дни „златното момиче“ отпразнува рождения ден на най-важния по думите й мъж в живота й - нейния баща. Грацията помести и кратко видео, на което нарича рожденика “татенце“и го обсипва с мили пожелания.

Цвети, която бе звезда и във филма „Чалга” на Мариан Вълев - Куката, с когото я свързваха романтично отношения, тези дни бе откровена и за личния си живот. Красавицата посочи, че на никоя жена няма да й е приятно да научи, че нейният избраник предпочита хотелите пред уюта на любовното гнездо.