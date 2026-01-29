Певицата Мона прости на Тони Димитрова

Последни
Фаворитката на публиката за "Евровизия" - Мона, прости на Тони Димитрова за критиките по неин адрес, пише България Днес.

Изпълнителката на "Ах, морето" бе част от журито по време на националната селекция за конкурса, където не спести мнението си относно вокалните умения на момичето.

"Нямам нищо против Тони Димитрова. Благодаря й за градивната критика и я приемам с отворени обятия. А и все пак обичам музиката й толкова много!', изказа се с любов по темата дългокосата девойка. Мона завършва призива, че сцената не е бойно поле и хейтът е напълно излишен. 

