Преслава обра точките с танц на плажа

Преслава от седмица насам намира все нови и нови изненади за почитателите си, убеди се „България Днес“. Попфолк звездата тези дни превзе пиринския първенец - връх Вихрен. А наскоро пък обра точките на хората от цяла плажна ивица с танцовите си умения.

Гласовитата брюнетка танцува по спортен екип цял час, без да си позволи минута почивка. Тя обаче не друса „по подразбиране“ кючек, нито кърши снага в други ориенталски ритми.

Преслава денси под звуците на най-хитовите поп парчета от световните класации. На клипчето от изпълнението й се вижда как деца и младежи й ръкопляскат бурно и това дава сили на изпълнителката да ускорява темпото.