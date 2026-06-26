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Ралица Паскалева обясни дъгата според библията

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Ралица Паскалева обясни дъгата според библията

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Ралица Паскалева наскоро качи клипче, на което философства що е то дъга и даже свързва произхода й с Библията, пише България Днес.

"Едни я обясняват поетично, други - научно, трети я причисляват с конкретна група хора. Аз ще се позова на Библията, защото там е разказано много красиво", споделя бившата водеща. 

Тя си припомня, че след като водите на потопа се отдръпват и Ной напуска ковчега, Бог сключва завет с него. Господ обещал, че вече "няма да бъде изтребена всяка плът при потоп и няма вече да има потоп, който да опустоши земята. Полагам като знак дъгата си в облака", напомя Божието обещание популярната актриса, като призовава да си спомняме всеки път за Господ, когато навън вали. 

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