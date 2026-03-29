Рая Пеева се омъжи тайно за Явор Бахаров

Актрисата Рая Пеева и любимият й Явор Бахаров са сключили тайно брак. Повод за слуховете стана снимка, появила се в социалните мрежи, на която ясно се вижда халка на ръката на Пеева – детайл, който не убягна на наблюдателните последователи на актрисата, както и на „Уикенд“.

Блондинката от няколко дни носи брачна халка на дясната си ръка. Рая и Явор все още не са коментирали темата, но най-вероятно са подписали заради бебето, което чакат - първото им дете. Рая Пеева сама призна, че е бременна в кулинарното риалити „Хелс Китчън”, където зрителите я гледат в необичайна роля – рамо до рамо с майка й Красимира Демирова.

Рая е на 37 години, а Явор през лятото ще навърши 41 и според близки до двойката именно това е бил решаващият момент. След толкова дълга връзка двамата осъзнали, че нямат повече време за губене и ако искат семейство, трябва да го създадат сега. Първите намеци за годеж се появиха още преди два месеца, когато по повод десетата годишнина от началото на връзката им актрисата публикува в социалните мрежи серия от общи снимки. На една от тях ясно се виждаше пръстен на безименния й пръст – класически модел с камък в обков върху златна халка. Това веднага предизвика вълна от коментари, че този път не става дума за шега. Рая написа трогателно послание към любимия си: „Честита годишнина, любов моя, все още избирам нас... и винаги ще е така. Най-доброто предстои!”. Явор също отговори с романтичен жест. Той публикува снимка на Рая, която се усмихва зад букет лалета, и написа кратко, но показателно: „Обична моя”.

Актьорите имат почти 10-годишна бурна връзка, с много раздели, събирания, пиянски и наркомански изцепки и зрелищни побоища. Предстои да видим дали бъдещото бебе ще промени буйните им характери.