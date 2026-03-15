Райчето и майчето се изложиха в „Хелс Китчън”

Живеенето с някого е един от най-категоричните тестове за характера на човек, тъй като сваля маските и разкрива навиците, ценностите и реакциите му в реални, ежедневни ситуации. За разлика от срещите, съжителството показва истинското „аз”, скрито зад рутината и стреса. Покрай риалити форматите зрителите успяват да „заживеят” с любимите си звезди и да видят характерите им. Някои ги очароват, а други ги разочароват. Рая Пеева и майка й Красимира Демирова се оказаха от втория тип, видя „Уикенд”.

Зрителите на „Хелс Китчън” са потресени от поведението на двете блондинки, които заляха предаването с омраза, злоба и жлъч. „Майката и дъщерята са наистина впечатляващ дует. Рядко човек има „късмета“ да срещне толкова концентрирана комбинация от наглост, нахалство и лицемерие в едно семейство. Очевидно възпитанието при тях е било по желание, а те явно са решили да го пропуснат. А най-забавното е, че въпросната „уважаема“ баба дори едни палачинки не може да направи като хората. Пълен срам и позор” – пишат възмутени зрители на кулинарното шоу.

Рая и Красимира наистина са опасен тандем и са срещу всички. В първите епизоди скочиха на Диана Димитрова, която Виктор Ангелов хвалеше с право, след това се нахвърлиха върху Нора Недкова, а после дойде ред на Пилето Нина. „Тях ги делят два вагона книги” – заяви високомерно Демирова. Това може и да е така, но плеймейтката не показа злоба към противничките си, които гледат да оплюят всички други участници. Райчето и майчето наистина си навлякоха омразата на доста зрители и само се излагат в кулинарното шоу, показвайки истинското си лице. Красимира е най-възрастната в шоуто, но оказва се, не може да изпържи дори едни картофи. Тя постоянно тръби как в дома й не се пържи и панира, не се яде това и онова. Накрая шеф Ангелов се принуди да я пита какво се готви в тях, защото повече от половината ястия Демирова никога не ги е готвила, включително банални палачинки.