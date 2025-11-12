Щерката на Наталия Симеонова я урежда със зелена карта в Щатите

"Най-сетне взех зелена карта и мисля да остана с нея там, тя ми дава достатъчно права на територията на Съединените американски щати. Все още нямам паспорт, но важното е, че успях да си извадя зелена карта!" Това сподели Наталия Симеонова.

Преди време разказа, че дъщеря й Виктория моли правителството на САЩ да даде поданство на нейните родители. Това е причината тв водещата и съпругът й Денис Ризов да прекарат половината от врмето си в Тампа, САЩ, където от години имат луксозна къща, пише България Днес.