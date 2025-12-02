Последни
Софка изпя "Маслинови очи" с оркестър

Софка изпя “Маслинови очи” с оркестър

Актуалните и талантливи музиканти от V-Band и гласовитата Софи Маринова се събраха в една гореща колаборация - "Маслинови очи". Музиката на песента е народна, а Моника Брайкова и Васил Чергов от V-Band пишат текста, пише Телеграф.

Аранжимента прави Евелин Демирев. Видеоклипът, пресъздаващ една гореща любовна история, е реализиран от оператора Радослав Гочев и режисьора Иван Димитров - Тогех.

Специално участие в лентата има балет Funkey Monkeys, начело с Александра Енева. Главната мъжка роля във видеото е поверена на Марио Михайлов, а в ролята на гледачката влиза Милена Лимберова.

