Сузанита: Синът ми Максим е моят смисъл

Честитка, преливаща от майчина любов, помести за рождения ден на сина си Максим Сузана Мурад - Сузанита. Момченцето навърши през уикенда три години и щастливата майка едва намери думи да изрази обичта си към малкия рожденик, пише България Днес.

„Той е смел. Той е буен. Той е щастлив. Умен. Щедър. Чист. Упорит. Любознателен. Щур. Емпат. Той е моят смисъл” изля емоциите си щерката на Орхан Мурад. Сузанита призна, че Максим е “нейната причина да се промени“.

“Да гледам света по друг начин. Той ме пълни с емоции, които не съм познавала досега. Светлина, която не очаквах. Любов, която надхвърля всяка дума“, даде воля на чувствата си младата изпълнителка. Живи и здрави!