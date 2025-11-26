Ударничка! Ергенката Филипа пак с чаша вино

С чаша вино и добро настроение се наслаждава на почивните дни палавата ергенка Филипа Димитрова.

„Аз съм „за да се показва истинският живот, в който не всичко е перфектно, но да бъдеш себе си е всичко", обяви пред последователите си леко подпийналата сладурана. За зрителите не остава скрито голямото влечение на Фифи към горчивото вино.

В „Ергенът: Любов в рая" тя честичко вдига наздравица на снимките в инстаграм почти винаги е с чашка. Подобно на съквартирантката си от имението Блага и Димитрова май си пие за намаляване на стреса, пише България Днес.