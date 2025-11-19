Йовица от "Ергенът" си оправи счупения зъб

Йовица отнесе стотици подигравки от феновете на романтичното риалити заради липсващия си преден зъб.

В шоуто той се залюби с Филипа, а това предизвика вълна от коментари, при това предимно от дами. "Филипа какво му харесва на тоя зъбите или обеците", "А в Македонията зъболекари нямате ли?", гласят част от коментарите по адрес на левента от Северна Македония.

Явно подигравките са му дошли в повече, защото той си пусна снимка с доволна физиономия пред дентална клиника, където си е сложил имплант. "Хайде сега да измислим нова тема за коментари, защото тази остаря", написа той под снимката, която публикува в социалните мрежи, пише Галерия.