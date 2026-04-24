Юлияна Дончева готви на око - издаде и дълго пазена тайна за отлична фигура!

Бившата тв водеща, авторка на книги и бизнесдама Юлияна Дончева от години се интересува от здравословен начин на живот и хранене, пише Супер магазин.

На тази тема тя посвети и пьрвата си книга „Код червено: Моята истина за храната". Затова и рецептите, които приготвя за мьжа си Станислав Недков-Стъки и за сина им Станислав-младши, са изцяло с полезни продукти. Тя използва само пречистено масло гхи и масло от авокадо, защото зехтинът при термична обработка става токсичен. Той се консумира само в салата.

Най-вредно е палмовото масло, което се влага в почти всичко - като започнем от детски храни, бисквити, млека и във всичко пакетирано. Всяка храна, която е натурална, правилно отгледана и обработена, не представлява заплаха за нашето здраве. Проблемни са онези оцветители, консерванти, добавки, тежки метали, които могат да се съдържат в храни от всички групи.

Юлияна е категорична, с че от менюто си не бива да изхвърляме храни като глутен, месо и млечни продукти. Тя е твърдо против веганството и суровоядството. Приготвя за момчетата си нахутени или зеленчукови кюфтенца запечени с броколи на хартия, или постна мусака. Забърква и паста, но само с доматен сос и босилек.

Хапват често и риба. Най-често прави лаврак, приготвен в сол, които става много вкусен така. На масата не слага никога свинско месо, само пилешко и най-вече пуешко. Него обича да го приготвя с булгур, с който замества белия ориз.