Жаси от „Сделка или не” се бори с тежка алергия

Жасмина Маджид, по-известна като асистентката Жаси от предаването „Сделка или не”, вече е съпруга на милионера Ариф и майка на четири деца.

Тя се преквалифицира в инфлуенсър и сега основните й изяви са не в телевизията, а в социалните мрежи. Последните седмици обаче й донесоха сериозно предизвикателство - тежка алергична криза. Блондинката сподели, че едва се е оправила, благодарение на квалифицирани специалисти, на които има пълно доверие.

Това не е първият път, в който подобна беда застига Жасмина. И миналата година тя беше в нелеко състояние заради алергия, но за щастие се опр