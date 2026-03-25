120 килограма свали Асен Хаджийски от Самоков

120 килограма! Толкова успява да свали Асен Хаджийски от Самоков и да започне втори живот.

Историята му е пример за постоянство лична битка продължила години наред. 45-годишният мъж води тежка борба с наднорменото тегло. В един момент кантарът прехвърля 200 килограма. Всекидневието му е е белязано от умора физически ограничения. Дори обикновени дейности като дългото ходене го уморява, а задъхването е често срещано усещане. Въпреки че винаги се е опитвал да бъде активен, килограмите му пречат да се движи свободно и да води пълноценен начин на живот. Асен признава, че тогава усилията са били много по-тежки, а резултатите далеч по-трудно постижими.

Хаджийски преминава през различни диети и режими, сваля и качва килограми, но резултат. До момента, в който решава, че е време за радикална промяна.

Точно в този момент съдбата го среща с певеца и добродетел Росен Янчев. Мъжът често помага на пълни хора да започнат нов живот. Изпълнителят дори подарява на крайно нуждаещи се операции в Турция, за да успеят да си стъпят на краката и да започнат да живеят нормално.

«Запознах се с Росен и той ми помогна да организирам тези процедури в Истанбул. Да ви кажа честно, беше ме страх в началото, но бях твърдо решен да предприела тази крачка. Росен много ми помогна. Даде ми кураж и сили. Бе неотлъчно до мен. Благодарен съм му, защото сега се радвам на нов живот. Това е истината“, споделя пред „България Днес“ промененият мъж.

Преди операцията, при която се отстранява част от стомаха, Асен тежал 172 кг. Днес те са наполовина. Хаджийски започва постепенно да губи тегло и да променя напълно начина си на живот. Всекидневието му е подчинено на здравословен режим, балансирано хранене, усърдни тренировки и активен начин на живот. Посещава фитнес зала етири пъти седмично, а голямата му страст е колоезденето. Именно то се повръща в ключов елемент от поддържане на постигнатите резултати.

„Професорът в болницата ми каза, че това, което ме е спасило, е движението! Много съм запален по колоезденето и когато имам възможност, правя преходи из България. На ден съм минавал по 200 км. Миналата година бях отпуск за седмица, минах около 700 км за този период“, допълва Хаджийски.

Промяната не е само физическа, а и психическа. Самоковецът признава, че днес се чувства по-уверен, по-спокоен и мотивиран да поддържа постигнатото. Реакциите на хората около него също не закъсняват. Мнозина трудно го разпознават след трансформацията. „Хората ме гледат и питат: „Ти ли си?“. Разликата е огромна. Но за мен най-важното е, че се чувствам добре. Живея втори живот. Вече мога да правя неща, които преди бяха трудни - дълги разходки, спорт, пътувания“, казва още борбеният мъж.

Въпреки впечатляващата физическа трансформация Асен се сблъсква и с друго сериозно изпитание - тежко увредено зрение. Не крие диагнозата си. Приема я като още едно предизвикателство, което трябва да преодолее със същата решителност.

„С увредено зрение съм! И съм си казал едно нещо - няма невъзможни неща! Има ли желание, има и начин. С атрофия на очния нерв съм - едното ми око е с 5% видимост, другото с 9%“, казва той. Въпреки това продължава да бъде активен и да води пълноценен живот, доказвайки, че ограниченията често са въпрос на нагласа.