50-годишният Георги Любенов никога не е имал жена до себе си

Само преди броени дни звездата на БНТ Георги Любенов чукна 50 лазарника. Той направи купон с 50 свои приятели в изискан столичен ресторант. Въпреки че е на поовин век, водещият на съботно-неделния сутрешен блок на националната медиа още младее, пръска момчешки чар и е пълен с енергия. Неслучайно известният с прекрасната си дикция и остър журналистически нюх телевизионер е любимец на зрителите. Многократно са го канили в други телевизии, но той остава верен на „Сан Стефано” 29, пък и телевизията-майка не е луда да изпусне ценния си кадър.

Роден е на 25 февруари в 1976 г. в София по икиндия – някъде между 12,30 ч. и 13 ч. Чувствителен е като типичен представител на зодия Риби, проплаква в годината на дракона според китайския зодиак. Убеден е, че се е пръкнал в правилното време, макар че той е „изтърсакът” в семейството. Първите думи на устатия журналист били „гън-гън”, а майка му Златка превежда, че това означавало: „Искам вода”! Кръстен е на дядо си по майчина линия. Сестра му Ирен е кръстена на баба си Райна и е с цели 10 години по-голяма от него.

„Заради голямата разлика в годините между мен и сестра ми винаги ме питат дали сме от един и същи брак. Да, от един брак сме! Днес с Ирен сме добри приятели. Когато съм бил малък, ме е подлагала на изтънчени изтезания, вероятно от ревност. Всеки има такива прегрешения в детството си”, споделя си Любенов. Ирен има син – Любен, който е вече поотрасъл млад мъж. Естествено, Георги обожава племенника си!

Любенов е известен като един от най-добрите стрелци в националната телевизия. Още като дете се записва в отбора по спортна стрелба и показва удивително точен мерник. Стреля на стрелбището на „Герена”, защото расте в близкия квартал „Хаджи Димитър”. Пали се по стрелбата още в четвърти клас. „Бях в детския отбор по спортна стрелба на „Левски”. Стрелях с пушка и бях добър, дори участвах в градско състезание. Тогава се научих да се прицелвам, а това във всяко отношение ми помага и днес”, споделя Любенов.

В детската градина спи креватче до креватче с бившата водеща на БНТ, а днес на Би Ти Ви и на студията на „Ергенът” Яна Донева. Георги учи в 24-то училище „Пейо Яворов” в същия квартал и още помни първата си учителка – другарката Валя Георгиева. Дори пъпът му е хвърлен в първото му училище, разказвали родителите – за да е ученолюбив и да сполучи.

Баща му Любен дълги години работи във външнотърговска фирма и за това имал рядката за соца привилегия да пътува служебно в чужбина. От там татко му носел лъскави играчки, каквито у нас нямало даже в „Кореком”. „Аз бях първото дете в квартала, което имаше колело BMX, червено. Баща ми го донесе точно когато по екраните излезе популярният филм „Банда BMX”. Когато не бях на училище, се отдавах на междублоковите занимания с децата от квартала”, спомня си известния журналист.

Майка му Златка е сценичен работник, проектира театрални сцени. За това често посещавал театъра, но тогава не изпитвал никакво влечение към това изкуство. Не е и помислял за НАТФИЗ, въпреки че когато е ученик актьорската академия е страшно модерна и половината деца в класа мечтаят да стават артисти. Но любознателният Жоро иска да е журналист. Завършва „Българска филология” и като студент стажува като даскал по български и литература. Къде на шега, къде сериозно казва, казва, че ако един ден се махне от журналистиката, ще работи като учител. През 2006 г. все пак завършва и НАТФИЗ, специалност „Театрознание”.

Започва кариерата си още като 16-годишен ученик. Всичко започва в края на 1992 г. с „Ученическо радио” по програма „Христо Ботев” на БНР. Тогава хубавият юноша попада в Младежката редакция на радиото. „Първата ми задача беше да направя анкета. Озорих се! Помня и първия си хонорар - двайсетина лева, които не бяха малко за ученик. Благодарение на хонорарите от радиото бях финансово независим от родителите си”, разказва Любенов.

Бързо става радио звезда. От 1996 г. е водещ в програма „Хоризонт” на плеяда предавания: „Супер събота“, „Хора, пътища, автомобили“, „Нощен Хоризонт“, „Хоризонт за вас“. 10 години е водещ на обедното предаване „12+3“.

През 1998 г. Люба Кулезич го кани да стане водещ на предаването за кино „24 квадрата”. „Много дълго обмислях дали да приема. Когато човек се посвети на радиото, по-добре е да остави лицето си скрито. В тази анонимност има чар”, връща лентата на спомените той. Приема и не съжалява за избора си. Болна му е, че днес с Люба Кулезич не само не общуват, но откривателката му казва хапливи думи по негов адрес. Преди седмица, точно в деня на юбилея му, тя го нарече „най-голямата си професионална грешка” в подкаста на Чефо.

Цели 6 години Жоро води нощното магазинно предаване „Полет над нощта”, което се излъчваше едновременно по БНТ и БНР. Продуцент и режисьор на шоуто е Хачо Бояджиев, от когото Любенов научава много неща за занаята. А зрителите се влюбиха в чаровната усмивка и приятния глас на младия телевизионер. Минава и през суровата школа като водещ на „По света и у нас”. От 2012 г. води свое собствено предаване по БНТ „Денят започва с Георги Любенов”. Справя се отлично, провежда съдържателни разговори с политици, магистрати, артисти, музиканти, обикновени хора. За това по-късно му поверяват и „Вечерното шоу”. Там обаче удря на камък – предаването е провал и има трагичен рейтинг.

Младите колежки винаги са заглеждали стройния журналист в коридорите на телевизията-майка. Но не е известно той да има приятелка. Всъщност, Любенов никога не е имал жена до себе си. Пускали са се и слухове за неговата сексуалност, но това, разбира се, си е негова лична работа. Всъщност той често е в компанията на красиви дами. Твърдеше се, че имал вземане-даване с актрисата Йоана Буковска и певицата Теди Кацарова. С Теди поне два-три пъти са ги засичали заедно на море в Гърция. Георги се смее на тези слухове. С двете талантливи дами са просто добри приятели. Журналистът има много приятели в артистичните среди. Едни от първите, които го поздравиха за юбилея му, бяха братя Аргирови и Силвия Кацарова. Те дори са празнували заедно в приятно ресторантче до телевизията.

Врачката на Берлускони му предрича, че ще се ожени на 21

Георги Любенов е заклет ерген. Макар и на 50, още изглежда добре и не е „изпуснал влака”. Преди години в телевизионно предаване интервюира прословутата гледачка на покойния италиански премиер, предприемач и медиен магнат Силвио Берлускони – Теодора Стефанова. Тя му предрича, че ще се ожени на 31 години, ще има две деца, които ще обича много, повече от майка им и ще бъде най-добрият баща. Той бил склонен да се съгласи с нея, но щъркелът още не е кацнал в неговия дом.

Симпатичният водещ живее сам в малкия си, но луксозен апартамент близо до зала „Универсиада” и не обича да се шуми около личния му живот. Той е известен работохолик и често работи по 12 часа на ден, а заради излъчването на предаването му в събота и неделя се налага да се труди и през уикенда. Но той е свикнал на този ритъм и не се оплаква.

Отказва 20 000 лева заплата от частни телевизии

От години всички частни телевизии се надпреварват да канят в редиците си Георги Любенов. Искали са го и в Би Ти Ви, и в Нова, и в несъществуващата днес ТВ 7. Въпреки неустоимите финансови предложения, стигащи дори до внушителните 20 000 лева на месец, той не се е поблазнил.

Наскоро, след като Би Ти Ви свали от екран Мария Цънцарова и екранният й партньор Златимир Йочев, Жоро пак получил предложение да води сутрешния блок на Би Ти Ви. Наложило му се за пореден път да отклони офертата.

„Истината е, че в БНТ се чувствам на мястото си. Осъзнавам, че в 21 век е нелепо човек да се пенсионера на място, където работи с десетилетия, но на този етап виждам пътя си само в националната телевизия. Все пак е важно докога и публиката ще ме търпи. Нормално е в един момент да писна на зрителите”, казва Любенов.