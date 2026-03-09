Ива Екимова цъфти с нов мъж: Родени сме един за друг! https://hotarena.net/laifstail/iva-ekimova-cafti-s-nov-mazh-rodeni-sme-edin-za-drug HotArena.net

След години, белязани от огромна лична загуба, Ива Екимова отново говори за любов – този път с усмивка и увереност, че съдбата ѝ е поднесла нов шанс за щастие, пише Intrigibg.

В откровен разговор тя се връща към най-тежкия период в живота си – трагедията през 2008 година, когато губи съпруга си Дими от култовата група „Сленг“. Музикантът загива при тежък инцидент с мотор, а новината преобръща света на семейството им.

Екимова си спомня ясно последната им среща. Двамата се разделили както винаги – с целувка и с думи на обич, без да подозират, че това ще бъде последният им миг заедно.

Малко по-късно животът ѝ се превърнал в кошмар. Тя започнала да обикаля болници в отчаян опит да получи информация за състоянието му. В един момент дори едва не припаднала пред входа на спешното отделение, докато чакала някой да ѝ каже какво се случва.

Най-болезненият момент обаче дошъл след това – разговорът с дъщеря им Дара. Именно на нея трябвало да съобщи новината, която никое дете не бива да чува.

„Казах ѝ истината директно – че никога повече няма да види баща си“, споделя Екимова.

Тя описва Дими като силна и доминираща личност – човек с характер, който обичал да контролира ситуацията около себе си, но никога не преминавал границата на агресията.

Годините минават, раните постепенно заздравяват, а днес Ива признава, че сърцето ѝ отново е заето. Новият мъж до нея е чужденец, далеч от светлините на шоубизнеса, и именно това вероятно прави връзката им толкова спокойна.

„Предопределени сме един за друг“, казва тя уверено за отношенията им.

След дълго мълчание за личния си живот Екимова изглежда готова да отвори нова страница – такава, в която болката от миналото остава спомен, а любовта отново намира път.