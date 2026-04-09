АФЕРА в „Хелс Китчън“ – Трифонова се развежда заради Събков (Снимки)

Скандал разтърси кухнята на „Хелс Китчън“, след като една от най-коментираните участнички – Десислава Трифонова, се оказа в центъра на любовна драма, която вече излиза извън рамките на телевизионния формат и заплашва да разруши семейството ѝ.



24-годишната красавица е дете на една от най-скандалните двойки в родния ефир – Христо Трифонов и Корнелия Трифонова, които станаха популярни още от „Биг Брадър Фемили“. Въпреки че в реалния живот Десислава е сериозно обвързана с мъж и е майка на две малки деца, тя се впуска в опасна близост с друг участник в „Хелс Китчън“ – Илиян Събков.



Събков

Всичко започва уж невинно – погледи, комплименти и закачки, които не остават незабелязани. Трифонова го пита уж само за рецепти, а Събков не крие възхищението си от нея и не пропуска възможност да я хвали пред камерите. Първоначално двамата се опитват да прикрият отношенията си, избягвайки очевидни прояви на близост, но напрежението между тях се долавя все повече от другите участници. Кулминацията идва, когато зрителите стават свидетели на кадри, в които двамата се целуват, а блондинката изглежда истински влюбена в колегата си.



Трифонова и Събков

За мнозина това е чисто предателство на Трифонова към мъжа ѝ. Тя е професионална танцьорка с внушителна кариера – 14-кратна шампионка на България, 5-кратна шампионка на Ирландия и дори влиза в топ 12 на световно първенство. Именно покрай танците среща голямата си любов – ирландеца Елвин – също танцьор, с когото създават семейство. Историята им звучи като приказка – предложение за брак в Париж, сватба в Мароко и две деца – малката Катрин на 2 и бебето Кристофър на годинка. До 2024 г. живеят в Ирландия, докато баща ѝ не ги убеждава да се преместят в България и да се включат в семейния бизнес – ресторант в Поморие. Елвин оставя всичко, за да последва любимата си. Тогава се появява телевизионното изкушение „Хелс Китчън“. Когато „червеният отбор“ на Десислава посещава семейството ѝ, Елвин я посреща с цветя и целувки. Днес обаче Трифонова се държи сякаш е свободна жена.



Трифонова с мъжа си и двете им деца

След излъчването на компрометиращите кадри Елвин е изтрил всички общи снимки с Десислава от социалните си мрежи, оставяйки единствено тези с децата им. Каква ще е развръзката след възникналите чувства между Трифонова и Събков, предстои да видим.