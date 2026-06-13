Намерен мъртъв в дома си! Никсън - детето-чудо на попфолка издъхна на 43

Изпълнителят на "Пич от класа" издъхна на 43, дълги години се бори с тежка зависимост

Първият тийнидол у нас, момчето, възпяло плейбой баровете, мацките и купоните Никола Праматаров-Никсън си отиде от този свят вчера. Едва на 43 години изпълнителят полетя към безкрая, оставяйки светла следа в стотиците фенове, израснали с култовите му песни от 90-те.

Певецът е намерен мъртъв в дома си. Причината за смъртта му на този етап остава неизвестна.

Скръбната вест съобщава майка му - фолклегендата Каролина, която с дълбока тъга изпраща своето чедо.

"Днес светът ми угасна! Моят обичан, първороден син Никола (НИКСЪН) си отиде твърде рано, оставяйки след себе си огромна празнота, която нищо не може да запълни! Дано Бог ти отреди най-доброто място, детето ми! Завинаги оставаш в сърцето ми!", написа с болка почернената родителка в социалните мрежи. Каролина благодари от сърце всички почитатели, които в най-тъжния й час изпращат съболезнования и топли думи. Тя съобщава още, че погребението ще се състои в Асеновград, а датата и часа на поклонението ще обявят на по-късен етап.

Хитовете му звучат и до днес

Едва 15-годишен, Никсън изгрява под светлините на прожекторите. За дебюта му голяма роля играе неговата майка, която по това време вече е утвърдено име в жанра. За кратък период от едно напълно обикновено момче Праматаров се превръща в истински музикален идол. Издава два албума - "Пич от класа" и "Стопроцентов мъжкар" с плевенската музикална компания "Меджик мюзик". Сред най-популярните му песни са "Далавера", "Плейбой бар" и "Руса птичка". Парчета, в които възпява лекия живот, разврата, партитата и парите. Текстовете им изпълнителят пише съвместно с Каролина.

Самият той признава приживе, че животът му в този период бил точно такъв, какъвто го описва в хитачките си - купон на макс.

"След хитовете определено сексуалният ми живот тръгна нагоре (смее се). Все пак бях тийнейджър и ми беше интересно да се забавлявам и с малко по-големи от мен каки. При един такъв флирт се роди най-големият ми син Стоян", споделя приживе Никола в ексклузивно интервю, дадено единствено пред "България Днес" през 2020-а.

Но както при повечето звезди, славата взема повече, отколкото дава. Парите и голямата популярност тласкат Никсън в порочния кръг на наркотиците. В пика на своята кариера той се оттегля от сцената.

Близо 20 години се бори с дрогата, заради която e осъждан и влиза в затвора. След освобождаването си певецът живее в Гърция, където преминава лечение в клиника за зависими. По-късно се установява във Великобритания. Баща е на две деца - Даниел, който е приет в Актьорската академия в Лондон и Никола, който се занимава с пиано.

Майка му Каролина дава тласък на кариерата му

Никсън с един от синовете си

От последните публикации на изпълнителя във фейсбук личи, че е прекарвал доста време в родината, възможно е дори да се е завърнал обратно.

"Убеден съм, че един зависим никога не е излекуван на 100%, защото в днешно време наркотиците са навсякъде. Точно ние, които сме били зависими, сме най-уязвими. Боря се всеки ден с това да съм чист. Но няма гаранция, че утре, като се събудя, няма да ми се прииска пак толкова силно, че да не мога да устоя", споделя приживе пред медията ни покойният.

Последната снимка във фейсбук на Никола (вляво)

Екипът на "България Днес" изказва своите най-искрени съболезнования на близките на Никсън. Дано душата му намери покой!

Обявен е за мъртъв приживе

Преди няколко години в медиите плъзна фалшивата новина, че Никсън е починал вследствие на прием на наркотици. Певецът разбира за собствената си смърт от вестниците, докато е задържан в пловдивския арест.

"Много се смях първоначално, но после се замислих за близките ми. Примерно в Атина майка ми пазарува в български магазин и вижда заглавието. Как се е почувствала? Понеже отдавна в годините имах проблем с дрогата и някой е решил да изкара някой лев на мой гръб, като бълва глупости", разказва пред "България Днес" за случилото се Праматаров, който през живота си няколко пъти е на косъм от смъртта заради дрогата.