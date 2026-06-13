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КРАЯТ! Лили Иванова приключва с турнетата

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Румен Димитров
819
КРАЯТ! Лили Иванова приключва с турнетата

Румен Димитров
819

Естрадната прима Лили Иванова обяви последно голямо турне.

След повторния си концерт в парижката зала “Олимпия“ Лили Иванова продължава с концертите си от Национално турне 2026, което включва следните градове:

  • 16 юни - Габрово
  • 1 юли - Добрич
  • 2 юли - Русе
  • 10 юли - Горна Оряховица
  • 11 юли - Варна
  • 12 юли – Бургас
  • 2 септември - София
  • 7 септември - Пловдив
  • 10 септември - Плевен
  • 22 октомври - Шумен
  • 16 ноември - Хасково
  • 18 ноември – Пазарджик
  • 23 ноември - Ямбол

„На повечето от тези сцени обаче Лили Иванова ще се качи за последен път в рамките на свое голямо национално турне“, написаха от екипа на звездата.

Догодина Лили ще изнесе само 5 ексклузивни концерта – в София, Пловдив, Варна и Бургас.

„За концертите през 2027 е създаден специален сайт за ранни записвания за информация и билети, като регистриралите се в него ще получат достъп до продажбата на билети 24 часа преди останалите почитатели в страната“, споделиха още от екипа на примата.

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1 Коментара

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преди 1 час

cyg43e

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