КРАЯТ! Лили Иванова приключва с турнетата

Естрадната прима Лили Иванова обяви последно голямо турне.
След повторния си концерт в парижката зала “Олимпия“ Лили Иванова продължава с концертите си от Национално турне 2026, което включва следните градове:
- 16 юни - Габрово
- 1 юли - Добрич
- 2 юли - Русе
- 10 юли - Горна Оряховица
- 11 юли - Варна
- 12 юли – Бургас
- 2 септември - София
- 7 септември - Пловдив
- 10 септември - Плевен
- 22 октомври - Шумен
- 16 ноември - Хасково
- 18 ноември – Пазарджик
- 23 ноември - Ямбол
„На повечето от тези сцени обаче Лили Иванова ще се качи за последен път в рамките на свое голямо национално турне“, написаха от екипа на звездата.
Догодина Лили ще изнесе само 5 ексклузивни концерта – в София, Пловдив, Варна и Бургас.
„За концертите през 2027 е създаден специален сайт за ранни записвания за информация и билети, като регистриралите се в него ще получат достъп до продажбата на билети 24 часа преди останалите почитатели в страната“, споделиха още от екипа на примата.