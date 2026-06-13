КРАЯТ! Лили Иванова приключва с турнетата

Естрадната прима Лили Иванова обяви последно голямо турне.

След повторния си концерт в парижката зала “Олимпия“ Лили Иванова продължава с концертите си от Национално турне 2026, което включва следните градове:

16 юни - Габрово

1 юли - Добрич

2 юли - Русе

10 юли - Горна Оряховица

11 юли - Варна

12 юли – Бургас

2 септември - София

7 септември - Пловдив

10 септември - Плевен

22 октомври - Шумен

16 ноември - Хасково

18 ноември – Пазарджик

23 ноември - Ямбол

„На повечето от тези сцени обаче Лили Иванова ще се качи за последен път в рамките на свое голямо национално турне“, написаха от екипа на звездата.

Догодина Лили ще изнесе само 5 ексклузивни концерта – в София, Пловдив, Варна и Бургас.

„За концертите през 2027 е създаден специален сайт за ранни записвания за информация и билети, като регистриралите се в него ще получат достъп до продажбата на билети 24 часа преди останалите почитатели в страната“, споделиха още от екипа на примата.