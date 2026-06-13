Кристиян Балов смени Биляниш с друга кака, глези я на остров Миконос СНИМКИ

Новата футболна звезда на България Кристиян Балов би шута на чалга фурията Биляна Лазарова, по-известна като Биляниш, и си хвана ново гадже.

19-годишният полузащитник се очертава като плейбой номер едно сред действащите ни национали и уверено върви по стъпките на Благо Джизъса. Талантът е пред подпис със сръбския гранд "Цървена звезда", където преди 20 години игра и Георгиев. Очаква се Балов да подпише договор за срок от 5 години със "звездашите". Освен престижния трансфер в професионален план Кристиян определено заби попадение и в личния си живот.

Балов е лудо влюбен в новата

Футболистът е лудо влюбен в новата си изгора, която се казва Мариела Ингелска, научи "България Днес". И тя, както и Биляниш, са каки на Балов. 23-годишната топкрасавица е от град Ловеч. Родена е на емблематична дата за българския футбол - 17 ноември, когато бием Франция насред "Парк де Пренс" и се класираме за великото американско лято. През миналата година мацката се дипломира като висшист в Нов български университет. Тя работи като начален учител с английски език и логопед с бакалавърска степен по "Начална училищна педагогика с английски език" и магистърска степен по "Логопедия".

Ингелска работи като начален учител и логопед

"За мен работата с деца не е просто професия, а призвание. Вярвам, че децата са нашето бъдеще и няма нищо по-вдъхновяващо от това да бъдеш част от тяхното израстване и развитие. Всеки ден с тях е ново предизвикателство, но и истинско удовлетворение. В своята работа се стремя да улесня ученето чрез разнообразни техники, игри и индивидуален подход. За мен е важно не само децата да усвояват знания, но и да се чувстват уверени, спокойни и мотивирани. Вярвам, че когато ученето е приятно и вдъхновяващо, резултатите идват естествено", заявява самата Мариела.

Бившият играч на "Славия" използва края на сезона, за да отпраши с любимата си на гръцкия остров Миконос. Там двамата се глезят в скъпи хотели и ресторанти и се наслаждават на изумителни гледки. "Мечтата се сбъдна", написа Балов под кадрите с новото си момиче. Той обаче трябваше да прекъсне ваканцията си, за да отпътува до Белград, където да парафира контракта си.

Иначе новата хубавица до футболиста също има музикални наклонности, както и бившата му

С Биляниш имаха кратка, но бурна авантюра

Биляниш. Когато е едва 10-годишна, Мариела печели бронзов медал на национален фест в Созопол, организиран от музикалния продуцент Владислав Славов. Тогава Ингелска е част от отбора на естрадната певица Кристина Димитрова.

"През 2013 година създадохме фестивала "Нови звезди", който беше част от конкурса "Малка Мис България". Тогава в него участваха около 150 деца от цялата страна, които представяха своите таланти. По моя идея, а и като председател на журито решихме да създадем три отбора - на Кристина Димитрова, на Анджи и отбор, който ръководех аз. Трябваше да разпределя всички деца, а Мариела Ингелска беше едно от тях. Тя беше прекрасно, чаровно и много талантливо дете. Спомням си много добре песните, които изпя. Естествено, веднага я включихме в отбора на певците и заедно с Кристина Димитрова работихме с нея. Тя се представи изключително добре", довери пред "България Днес" Славов.

"Мариела представи Ловеч по уникален начин. По онова време ловешката школа беше много силна и там се обучаваха едни от най-добрите деца в България, носители на множество отличия и медали. Мариела се открои ярко и неслучайно след участието си предизвика сериозен интерес у медиите. Всички много я харесваха. Спомням си я като едно прекрасно, възпитано и усмихнато дете, а днес тя вече е прекрасна млада дама. Не съм я виждал отдавна, но ако отново се срещнем, много ще се зарадвам. Това са децата, които пораснаха пред очите ни, поеха по своя път и надявам се, тепърва ще постигат още много успехи", добавя музикалният й продуцент.

Мариела Ингелска е успяла да накара Кристиян Балов много бързо да забрави за Биляниш. Футболистът и фолкпевачката имаха кратка, но бурна авантюра, започнала през декември миналата година. Двамата бяха с близо шест години разлика във възрастта. Мадамата се радва на сериозна популярност в социалните мрежи с над 240 хиляди последователи в инстаграм, а клиповете й в Ютуб събират десетки милиони гледания. Именно фолкаджийката първа разкри за отношенията си с Кристиян и под техен любовен кадър бе написала: "Футболната звезда". Бившата моделка вече често е забелязвана по стадионите, като не крие, че е фенка на играта. Биляниш обаче се оказва голям карък за националния отбор по футбол. На дебютното си посещение на Националния стадион "Васил Левски" идва да гледа Балов, но "лъвовете" губят катастрофално 1:6 от Турция. За последно тя бе видяна на гледа мач от родния елит между "Септември" и "Ботев" (Вр), облечена със зелената фланелка на врачани.

Дали пък не е взела на прицел поредния футболист? "Печелят ме хора с широк мироглед, без комплекси и с меки сърца", издава Биляна Лазарова.

Самата тя отглежда и млада футболна надежда. 6-годишният й син Ангел от малък е добър с топката и вече е част от школата на ЦСКА. "Растат толкова бързо", написа красавицата на снимка от календар с дечицата от тима. Бащата на момченцето - Ангел Исакиев, е ММА боец, откъдето са и спортните заложби на наследника му.