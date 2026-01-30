Аферата на мъжа на Златка Райкова стигна до Съда на ЕС

До Съда на ЕС в Люксембург стигна тенис аферата, по която са обвинени мъжът на Русата Златка - Карен Хачатрян, и още трима, научи "България Днес"! За тях са издадени европейски заповеди за арест (ЕЗА) по искане на Франция по обвинения за престъпна група за манипулиране на спортни срещи.

При разглеждането на екстрадицията на един от обвиняемите - Дилян Янев, апелативните магистрати са отправили питане до Съда на ЕС в Люксембург. То е по повод обвиненията - че повечето престъпления са извършени на българска територия. Затова от защитата искат обвинените да бъдат съдени от българската Темида. До момента не е ясно да има решение по казуса. Но и да се произнесат, решението обикновено е витиевато и е въпрос на преценка, обясни наблюдаващият прокурор.

Съдбата на Карен трябваше да бъде решена вчера. Очакваше се Софийският градски съд да се произнесе дали го предава на френските власти. В съдебната зала обаче отново не се появи адвокатът му Любомир Таков. Оказа се, че защитникът е ангажиран спешно с друго дело в провинцията. Затова заседанието бе отложено за средата на март.

Юри Хачатрян в Съдебната палата малко преди заседанието по делото Снимка: Пламен КОДРОВ

Съдия Петя Крънчева и колегите й назначиха преводач на Карен, за да може да му помага с правната терминология. Ще бъдат преведени и протоколите от разгледаните мерки за неотклонение и самата ЕЗА. Към нея е пристигнало и допълнение от френските прокурори, в което обвиненията и фактите се обясняват по-подробно.

Предвид очакваното отлагане на делото Златка не присъстваше на заседанието. За подкрепа на Карен дойде брат му Юри, който също е сред обвинените за т.нар. черно тото.

Адвокат Любомир Таков СНИМКА: ГЕОРГИ КЮРПАНОВ

"Ние не сме престъпници. Не съм осъждан, нямам и една глоба", каза пред вестника Карен. Той се надява делото му, ако се стигне до такова, да бъде разгледано в България.

Карен и Юри Хачатрян, Дилян Янев и Анжел Янев са сочени от разследващите като част от международна група от близо 14 души. Прокуратурата в Марсилия им е повдигнала обвинения за организирана престъпна група, манипулиране на спортни срещи, пране на пари, корупция и т.н. - общо по 6 пункта. По данни на криминалистите групата е припечелила над 800 млн. евро.

Европейската заповед за арест на Карен трябваше да се разглежда още в средата на октомври, но тогава пред съда не се е явила предишната му защитничка Александра Аначкова. Разглеждането на предаването бе пренасрочено за средата на ноември. Оказа се, че точно тогава от България отсъства новият адвокат на обвинения Карен - юристът Любомир Таков. Покрай коледната ваканция и ангажираност градските съдии отложиха разглеждането на екстрадицията за края на януари.

За да се подсигурят за следващия път, съдиите наредиха тогава Карен да има резервен защитник. Така ще е сигурно, че екстрадицията няма да се отложи.

След арестите в средата на октомври Карен и компания бяха задържани под стража. Първата инстанция остави мъжа на Златка зад решетките. Мотивите им бяха, че Хачатрян има роднинска връзка с Армения и може да се укрие. В тази връзка бяха споменати и негови многобройни задгранични пътувания.

"Бил съм на почивка, как може това да е аргумент за престъпление", вайка се арменецът. Втората инстанция се смили над него и го пусна срещу гаранция от 5 бона. Парите са внесени и той чака решението за съдбата си на свобода.

Докато вися около 20 дни в килията, половинката на Златка се оплака от депресия и стомашни проблеми. За да не стават обществено достояние болежките му, от защитата се заканиха, че ще искат закрито от медиите заседание. По този начин ще се спестят подробности от интимен характер.

Лично пространство

Самата Златка също призна, че пази личното пространство на любимия си. Това увери като отговор на фенове в социалните мрежи. Запитана дали с Карен са любовна двойка, тя отвърна, че са любовна четворка. Предполага се, че защото отглеждат общото си дете, кръстено на татко му, както и сина на Златка от Благой Георгиев-Джизъса, който също носи името на баща си.

Плеймейтката също взе участие в делото срещу половинката си. Тя написа положителна характеристика за него, в която обяснява какъв добър син и съпруг е той. Макар и разведени, бившите съпрузи продължават да живеят на семейни начала.

Именно заради ролята му на мъж и баща Темида се смили над бившия тенисист. Макар да е с арменски корени, той е трайно обвързан с България - от 2014 г. му е дадено българско гражданство заради постижения в спорта, обвързан е с българска гражданка - Златка, а двамата имат и дете. Заради това съдът реши, че няма опасност 32-годишният мъж да се укрие.