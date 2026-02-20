Последни
Популярни
Горещи

Ясна е вече първата победителка в „Ергенът“! (СНИМКИ)

https://hotarena.net/laifstail/yasna-e-veche-parvata-pobeditelka-v-ergenat-snimki HotArena.net
Каролина Церовска
1197
Ясна е вече първата победителка в „Ергенът“! (СНИМКИ)

Каролина Церовска
1197

Снимките на новия сезон на „Ергенът“ приключиха, макар финалът за зрителите да е едва през месец май. Победителките във формата вече са ясни и въпреки че според правилата на продукцията имената трябва да се пазят в тайна, единствено Intrigi.bg успя да научи коя е първата финалистка. А именно – Михаела Василева, която се бори за сърцето на Марин.

Близки на 23-годишната красавица разкриха пред нас, че именно Михаела е избраницата на лекаря и тук всъщност няма никаква изненада. Между двамата има химия от самото началото и още на първата им среща пролича, че двамата са пасват много.

Самата Михаела дори прозря и намесата на съдбата в отношенията им, тъй като преди година си пожелала следващият мъж в живота й да е чел  любимата й книга. И както стана ясно – това е любимата книга и на Марин.

Най-голямата конкуренция на Михаела по време на престоя в Шри Ланка ще бъде Румяна. Между двете ще се заформят интересни конфликти, но в крайна сметка Марин ще избере именно блондинката.

 

Тагове:
Още от Лайфстайл

Коментирай

С използването на сайта вие приемате, че използваме „бисквитки" за подобряване на преживяването, персонализиране на съдържанието и рекламите, и анализиране на трафика. Вижте нашата политика за бисквитките и политика за поверителност.