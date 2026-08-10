Първият Ерген излекува разбитото си сърце с Поли Недкова

Актрисата Поли Недкова, която гледахме цяла седмица в „Черешката на тортата“, вече не се притеснява да показва любовта си с Ерген №1 Виктор Стоянов. Той се появи за кратко и пред зрителите на кулинарното предаване, за да помогне на любимата си, с която са заедно близо три години. Първоначално те упорито криеха връзката си, която официализираха, като се появиха заедно на премиерата на филма „Гунди – легенда за любовта“ през есента на 2024 година. Още през пролетта обаче Недкова седеше сред публиката във всеки епизод на „Денсинг старс“ и видимо се вълнуваше, когато на паркета излизаше Стоянов. Тогава и двамата минаваха за лица на Би Ти Ви.

Виктор бе избран да си търси жена в първия сезон на „Ергенът“, а Поли репортерстваше в „Преди обед“. Тя дори зае мястото на Деси Стоянова през ноември 2023 година, когато изненадващо тогавашната водеща загуби мъжа си заради инсулт. Недкова седна до Петър Дочев, с когото се познават още от театралната академия, която и двамата са завършили, но месеци след това се раздели с телевизията.

Да бъде актриса е детската мечта на любимата на Стоянов. Родена е в град Габрово на 19 септември 1992 г., но семейството ѝ се мести във Варна, когато е в четвърти клас. Завършва средното си образование в езиковата гимназия „Фредерик Жолио-Кюри“ с испански език. Още като ученичка дебютира на театрална сцена. Посещава школата на най-известните варненски артисти Стоян Радев и жена му Веселина Михалкова, които завинаги ще си останат сред важните хора в театралното ѝ възпитание. В десети клас участва в първото си професионално представление и започва да мечтае да участва в сериали като „Стъклен дом“. Пътят ѝ продължава в НАТФИЗ, където е приета от втория път. При първото кандидатстване остава втора резерва, но неуспехът не я отказва. Веднага решава, че следващата година ще пробва отново, като този път се подготвя дори по-добре. И този път влиза първа по успех – в класа на проф. Стефан Данаилов. След две години решава да се премести в класа на проф. Пламен Марков, където усеща, че си е намерила мястото, пише "Минаха години".

Годините в НАТФИЗ преминават трудно – обучението сравнява с казарма, а периодът е много труден, но и ценен. Репетициите започват с тежки физически загрявки – акробатика, балет, фехтовка. Физическото натоварване обаче е по-малкият проблем, защото целият процес е много емоционално изтощаващ. „Много бързо се научаваш, че екипът и сцената не търпят лиготии, не търпят егоизъм“, споделя тя. Разбира, че трябва да си на сцената, дори да те боли нещо – да поставяш театъра винаги на първо място. През 2017 г. завършва и магистратура отново при проф. Марков и започва да преподава като асистент по сценична реч.

Едновременно с това прави и клипчета за любимите си кино филми в интернет. Те стават причина Георги Тошев да я покани да стане част от „Преди обед“. Като репортерка в предаването следи какво се случва и в друг формат на телевизията – „Денсинг старс“, в което танцува Виктор Стоянов. Двамата използват всяка възможност да се усамотят и за всички е ясно, че химията между тях е налице. Само няколко месеца по-рано обаче ергенът се е разделил с пътешественичката Мария Тарашманова, с която живя две години. В нейно лице Стоянов откри любовта веднага след излизането си от любовчийското предаване. Двамата обикаляха света, а когато се разделиха, бившият фитнес инструктор не скри, че в сърцето му е отворена рана от изоставяне.

Той на няколко пъти се опита да си я върне, но тя бързо го забрави заради нов мъж. Драматичната история направи Стоянов твърде предпазлив и той дълго време кри връзката си с Поли. Тя обаче е категорична, че той е нейното вдъхновение.

„Има поразително отношение към детайлите. За хаотичен човек като мен това е изключително вдъхновяващо. Дава ми различна перспектива към забързаното ми ежедневие – за всичко има време, стига да можеш да се фокусираш“, хвали го актрисата. Двамата са любители на котките, а свободното си време прекарват във фитнес залата, където Стоянов дълги години работи. Днес той търгува с коли и снима реклами заедно с Недкова. Двамата изглеждат много щастливи и са сред най-красивите софийски двойки, но засега не бързат да се обвържат официално.