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Фалшива секси полицайка прави фурор в мрежите! (СНИМКИ)

https://hotarena.net/laifstail/falshiva-seksi-policayka-pravi-furor-v-mrezhite-snimki HotArena.net
Каролина Церовска
3528
Фалшива секси полицайка прави фурор в мрежите! (СНИМКИ)

Каролина Церовска
3528

Фалшива секси полицайка, кръстила се Диана Ушева, прави фурор в социалните мрежи.

Профилът набира близо 6000 последователи в Инстаграм само за няколко дни. В него се публикуват провокативни кадри на мнимата полицайка, които събират стотици коментари.

Голяма част от потребителите припознават Ушева като реален полицай и я укоряват за смелите снимки.

Най-вероятно става дума за измама, генерирана с изкуствен интелект.

На снимките „полицайката“ се плези с фланелка на „Левски“, гали коне и позира край патрулка с призива: „Искате ли да си направим гонка?“.

Тя показва прелести, представяйки се за полицайка, и голяма част от аудиторията няма никакво съмнение, че е реална личност.

„Ушева“ публикува множество кадри в социалните мрежи и за кратко време събира хиляди реакции.

Нейният мъжки еквивалент е „Данчо Полицая“, който също прави фурор в социалните мрежи с иронични изказвания, които понякога също остават неразбрани.

Истинските полицаи също са загрижени от измамите с униформите и значките им. Те трябва да се внимава със следните измами: видеоразговори с дийпфейк униформи: измамниците провеждат видеоразговори (например по Viber или WhatsApp), използвайки софтуер, който в реално време наслагва лице на полицай или в пълно униформено облекло, показване на фалшиви заповеди за арест или служебни карти, за да се принуди жертвата да преведе пари по „сигурна банкова сметка“, клониране на глас, който се генерира и му се дават нареждания по телефона, както и фишинг атаки с персонализирани съобщения от името на ГДБОП или МВР.

„На официалните ни страници можете да намерите всичко, което ви интересува, за да не бъдете измамени“, казват от ГДБОП.

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8 Коментара

Пукни Мангалко.

преди 2 часа

!!! nadezhda doycheva !!! Използвайте гугъл. Отиди на изображения. Фейскенефбук (фейсбук). СНИМКА/КИ. Ето я Гнусната Мангалка и Чистокръвна Циганка надежда дойчева с Грознио и Увиснал Нос(Типично Циганска Черта). Откъде го вадиш това самочувствие.

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Пукни Мангалко.

преди 2 часа

!!! nadezhda doycheva !!! Използвайте гугъл. Отиди на изображения. Фейскенефбук (фейсбук). СНИМКА/КИ. Ето я Гнусната Мангалка и Чистокръвна Циганка надежда дойчева с Грознио и Увиснал Нос(Типично Циганска Черта). Откъде го вадиш това самочувствие.

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Пукни Мангалко.

преди 2 часа

!!! Надежда Дойчева, заради която съм бан от всички големи фб групи за София и организира протеста на Таки: ✔️Кандидат за кмет на район Люлин от ВМРО 2023 г. - партията на Карлос Контейнера. ✔️Администратор на повечето големи фейсбук групи в гр. София, сред които: „Забелязано в София“, „Люлин“, „Катастрофи в София“, „Илинден“, „Света троица“ и тн. В тези групи, публикации без нейно съгласие не могат да бъдат допуснати. !!!

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Бивш от МВР76

преди 2 часа

Най много се Гордеем с Моето Майче, че е Бяла и Симпатична Българка с главни букви. Откакто се помним е Еванелистка. Да Бъде Благословена. Поздрави от Сашко от Перник. Бивш граничен полицай и настоящ евангелист.

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Бивш от МВР76

преди 2 часа

Мммооддераторчето(Днес Бг) абе цецка цачева е Бяла Българка с главни букви, но е Грозна с главна буква. Поздрави от Сашко от Перник. Бивш граничен полицай и настоящ евангелист.

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Мангалката дойчева

преди 2 часа

Не съм Гнусна Мангалка, а само майка ми и баща ми са Гнусни Мангали. Скоро, че си правим ринопластика на моя Грозен и Увиснал Нос (типично циганска черта). "лофци на педофили".

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17.05.1976г.

преди 2 часа

Най много се Гордеем с Моето Майче, че е Бяла и Симпатична Българка с главни букви. Откакто се помним е Еванелистка. Да Бъде Благословена. Поздрави от Сашко от Перник. Бивш граничен полицай и настоящ евангелист.

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Penko

преди 1 час

Nishto, ama nishto sexy nqma v taq ciganka

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