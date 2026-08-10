Фалшива секси полицайка прави фурор в мрежите! (СНИМКИ)

Фалшива секси полицайка, кръстила се Диана Ушева, прави фурор в социалните мрежи.

Профилът набира близо 6000 последователи в Инстаграм само за няколко дни. В него се публикуват провокативни кадри на мнимата полицайка, които събират стотици коментари.

Голяма част от потребителите припознават Ушева като реален полицай и я укоряват за смелите снимки.

Най-вероятно става дума за измама, генерирана с изкуствен интелект.

На снимките „полицайката“ се плези с фланелка на „Левски“, гали коне и позира край патрулка с призива: „Искате ли да си направим гонка?“.

Тя показва прелести, представяйки се за полицайка, и голяма част от аудиторията няма никакво съмнение, че е реална личност.

„Ушева“ публикува множество кадри в социалните мрежи и за кратко време събира хиляди реакции.

Нейният мъжки еквивалент е „Данчо Полицая“, който също прави фурор в социалните мрежи с иронични изказвания, които понякога също остават неразбрани.

Истинските полицаи също са загрижени от измамите с униформите и значките им. Те трябва да се внимава със следните измами: видеоразговори с дийпфейк униформи: измамниците провеждат видеоразговори (например по Viber или WhatsApp), използвайки софтуер, който в реално време наслагва лице на полицай или в пълно униформено облекло, показване на фалшиви заповеди за арест или служебни карти, за да се принуди жертвата да преведе пари по „сигурна банкова сметка“, клониране на глас, който се генерира и му се дават нареждания по телефона, както и фишинг атаки с персонализирани съобщения от името на ГДБОП или МВР.

„На официалните ни страници можете да намерите всичко, което ви интересува, за да не бъдете измамени“, казват от ГДБОП.