Зоран е минало: Сивлия Петкова показа новия си мъж!

Нов мъж се появи в живота на Силвия Петкова! Само три месеца след като актрисата призна, че от четири години не е допускала никого до себе си, татуиран хубавец успя да разбие леда около сърцето ѝ.

За първи път Силвето сама показа любимия си в социалните мрежи. Кадрите са от 18 юли, но актрисата ги извади на показ едва преди дни. На тях тя и мъжът, носещ името Мартин Керезов, порят морските вълни с джет, а усмивката на Петкова издава, че лятното приключение определено ѝ е дошло добре.

„Никой никога няма да повярва! Ама! Ей на?! И на мен се случи - возих се на джет“, възкликва чаровната артистка от хитовия сериал „Пътят на честта“.

Оказва се, че именно Марти е човекът, успял да я качи на мощната машина.

„Благодаря ти, Марти! Не мисля, че е раждан друг, който да успее... Да се помни!“, пише многозначително Силвия, която навърши 39 в началото на юли.

Още по-интересно става в профила на самия Марто. Той е създаден съвсем наскоро и все още е почти празен, но Силвето вече заема специално място в него. Мачото с татуиран врат е качил няколко кадъра с актрисата от джета, а ослепителната мадама

не пести сърцата

под публикациите му. Първата снимка на Керезов пък е с 9-годишния син на Силвия от връзката ѝ с режисьора Зоран Петровски - Сива, което доказва, че красавецът вече е част от най-близкото близкото обкръжение на актрисата.

В момента Силвия и Мартин отново са заедно на почивка, но този път са заменили високите скорости с пълен релакс. С бирички в ръка двамата се излежават на тераса, а вплетените им един в друг крака издават близостта помежду им.

Появата на нов мъж до Силвия Петкова е повече от любопитна на фона на признанието, което тя направи само преди няколко месеца. През май екранната Кера откровено разказа, че след раздялата със Зоран Петровски любовният ѝ живот е бил в пълен застой.

„Не съм била с мъж от 4 години. Не ми е приятно. Имам нужда, отворена съм за любов“, призна тогава лъчезарната софиянка. Но не за каква да е любов! След преживяното Силвия вече не искала случайни мъже и кратки истории. „Не се отдавам на мимолетни връзки. Ако се появи някой, ще е до края на живота“, категорична бе тя.

Раздялата с бащата на Сива оставя сериозна следа в живота ѝ. Вечно усмихнатата Силвия признава, че са ѝ били необходими цели три години, за да се събере психически отново. Докато тя лекува разбитото си сърце, Зоран продължава напред. След края на отношенията им - през 2023 г., победителят в „Сървайвър“ показа Катя, красавица от Перу, а впоследствие афишира чувствата си и към друга жена - Жени. „Сродните души наистина съществуват“, обяви режисьорът към горещ кадър с нея. През това време Силвето не бърза да се впуска в нови връзки, защото вярва, че за хубавите неща се чака.

Междувременно актрисата подрежда живота си наново и си сви ново гнездо. Миналата есен, след цяло лято в ремонти, прах и майстори, Петкова най-после се нанесе заедно със Сива в обновения си апартамент. Докато траеше преобразяването на жилището, майка и син дори замениха четирите стени с каравана и прекараха голяма част от лятото сред природата.

Промените в личен план не откъсват Петкова и от голямата ѝ страст - актьорството. През годините чаровницата се превъплъщава в десетки образи на театралната сцена, в киното и телевизията, а сред най-разпознаваемите ѝ роли остава тази на госпожа Димитрова в „Революция Z“. Силвето продължава да се изявява и на театралната сцена, където срещите с публиката я държат в постоянен

професионален ритъм

Миналото лято пък, актрисата влезе и в култовото риалити „Traitors: Игра на предатели“, където бе праведна. Колкото и героини да изиграе обаче, най-важната роля за Петкова си остава тази на майка на прекрасния ѝ 9-годишен син.

Така малко по малко парчетата в живота на Силвето започват да си идват на мястото - нов дом, спокойствие и изглежда, човек, с когото да ги сподели.